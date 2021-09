Le maglie del Giro di Sicilia: i colori della tradizione, del territorio e del… pistacchio [GALLERY]

28 Settembre 2021 11:18

Le 4 maglie del Giro di Sicilia 2021: classifica generale, classifica a punti, leader del GPM e miglior giovane. Colori della tradizione e richiami al territorio siculo

Dopo un anno di stop a causa del Covid, il Giro di Sicilia torna a colorare le strade dell’isola. Si parte quest’oggi con la prima di quattro tappe che attraverseranno la regione per 712 chilometri totali fino al 1° ottobre. Da Vincenzo Nibali a Chris Froome, passando per “Don” Alejandro Valverde e Romain Bardet, tanti i grandi nomi a caccia della maglia rossa e gialla, quella che vestirà il leader della classifica generale. La maglia è sponsorizzata dalla Regione Siciliana e richiama i classici colori della tradizione con un design che richiama geometrie astratte.

E per chi non ha ambizioni di alta classifica? Il Giro di Sicilia presenta altre 3 splendide maglie per altrettante categorie. La prima è la maglia ciclamino, sponsorizzata da Segafredo, dedicata al leader della classifica a punti. La seconda è la maglia verde pistacchio che premia il leader del GPM (Gran Premio della Montagna). Sponsorizzata da Valsir, la casacca richiama la tonalità della terra, dei vigneti e soprattutto del celebre pistacchio siciliano. L’ultima è la maglia bianca, sponsorizzata da Work Service Group, è la maglia del leader della Classifica dei Giovani.