Brasile, Pelè ricoverato in ospedale da una settimana: dubbi sulle sue condizioni di salute

6 Settembre 2021 18:28

Pelè è ricoverato in ospedale da circa una settimana: notizie contrastanti in merito alle sue condizioni di salute

Tifosi in apprensione per le condizioni di salute di Pelè, amato campione del calcio brasiliano che ad ottobre compirà 81 anni. ‘O Rey’ è ricoverato presso l’ospedale Albert Einstein di San Paolo, struttura in cui solitamente vengono assistiti i vip, dallo scorso martedì. Le notizie in merito al suo ricovero sono contrastanti e non sarebbe certo nemmeno il reale giorno del suo ricovero. Ufficialmente si è parlato di esami di routine, ma alcuni media brasiliani hanno parlato di uno svenimento, accaduto smentito dallo stesso ex calciatore sui propri social: “non sono svenuto. Ci sono andato per esami di routine che non ero riuscito a fare a causa della pandemia. Fate sapere che non potrò giocare domenica prossima“, aveva dichiarato con ironia. Il business manager di Pelè, Joe Fraga, ha dichiarato alla Reuters che i motivi del ricovero sarebbero imputabili a semplici esami di routine che “non si fanno in un giorno“.