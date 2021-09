Le condizioni di salute di Pelè dopo il tumore, il messaggio social infonde speranza: “sto recuperando bene”

9 Settembre 2021 10:46

Pelè torna a parlare dopo l’operazione al colon dovuta a un tumore: l’ex calciatore brasiliano rassicura i fan con un messaggio social

“Sabato scorso sono stato operato per rimuovere una lesione sospetta al colon destro. Il tumore è stato identificato durante i test di cui ho parlato la scorsa settimana”. Lunedì scorso Pelè in persona aveva svelato alcuni dettagli importanti in merito al sospetto ricovero ospedaliero del quale è stato protagonista nei giorni scorsi. Normali controlli di routine aveva spiegato il manager di ‘O Rey’, durante i quali però è stato scoperto un tumore che ha reso necessaria l’operazione. Dopo qualche giorno il campione brasiliano è tornato a parlare sui social aggiornando i fan sulle proprie condizioni di salute, attualmente in miglioramento, dedicando allo stesso tempo un dolce messaggio all’amico Roberto Carlos (il cantante, ndr) che ha perso il figlio Dudu Braga: “sto recuperando bene, ma oggi voglio mandare tutto il mio affetto, le mie preghiere e il mio amore al grande amico Roberto Carlos. Spero che Dio dia conforto al tuo cuore e tu possa essere circondato da affetto e luce”.