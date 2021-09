Lazio: Silvestri (Corte conti), ‘necessari controlli su gestione fondi europei’

21 Settembre 2021 15:34

Roma, 21 set. (Adnkronos) – L’articolato sistema di frodi “mette in luce l’importanza di un adeguato ed effettivo sistema di controlli nell’ambito della gestione dei fondi europei. Le verifiche documentali infatti possono non essere sufficienti a disvelare l’intento illecito dei beneficiari”. Lo dice il procuratore regionale della Corte dei conti del Lazio Pio Silvestri, nel corso del giudizio di parificazione sul rendiconto generale della regione Lazio, esercizio finanziario 2020, invitando a “rafforzare i procedimenti aventi a oggetto l’esame delle domande di erogazione dei contributi e potenziare il sistema dei controlli, ampliando i casi di verifiche in loco e modificando i criteri di campionamento”.