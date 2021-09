Iniziativa di beneficienza dell’associazione “Virtus”: il reparto pediatria di Polistena riceve in donazione alcuni dispositivi sanitari

7 Settembre 2021 11:00

L’Associazione di Promozione Sociale, ha contribuito con l’acquisto e la consegna di diversi dispositivi e strumenti sanitari, indispensabili alle esigenze quotidiane, sia dei sanitari che dei bambini ricoverati

Lo scorso lunedì mattina, i volontari dell’Associazione di Promozione Sociale “VIRTUS”, Denise Ciano, Claudia Cannizzaro e Gesuele Macrì, accompagnati dal presidente, Michele Salvatore Albanese, si sono recati al reparto Pediatria dell’Ospedale di Polistena, dove, alla presenza della dirigente, Dott.ssa Tiziana Foti, ed alcune operatrici sanitarie del reparto, sono stati consegnati dei dispositivi sanitari e delle apparecchiature pediatriche: in particolare, sono stati donati una bilancia pediatrica digitale di ultima generazione, con numerose funzionalità; degli scalda biberon; un apparecchio pediatrico per l’aerosol; diversi termometri pediatrici digitali e alcune confezioni di olii detergenti.

I dispositivi, le apparecchiature e i prodotti donati, sono stati acquistati grazie al contributo solidale degli associati, i quali hanno voluto compiere un importante e significativo gesto di solidarietà, a favore di un ambito delicato e sensibile come quello pediatrico.

L’incontro, è stato anche l’occasione per un riflessivo colloquio, incentrato sulle gravi carenze che affliggono, non solo il reparto di pediatria, ma l’intero complesso ospedaliero pianigiano e, purtroppo, in generale, tutta la sanità calabrese. Si è constatato l’avvilente situazione di precarietà, che ormai da diversi decenni, piega tutto il comparto sanitario regionale. Si è discusso sull’assoluta necessità di numerosi interventi, sia sulle strutture ospedaliere, sia sull’approvvigionamento di dispositivi e strumentazioni sanitarie, nonché sulla disperata questione della carenza di organico: problematiche che subiscono rinvii da un numero ormai imprecisato di anni.

L’iniziativa benefica, ha comunque fornito, per il momento, indispensabili strumenti e utilissime apparecchiature, che certamente serviranno a rendere più agevole l’attività del reparto e a fornire qualche comodità in più alle mamme che accudiscono i loro bimbi ricoverati.

Infine, l’Associazione VIRTUS, anche alla luce delle gravi carenze di cui si è parlato, ha auspicato che questo loro gesto di generosità, venga prontamente ed ampiamente preso d’esempio e replicato da tutta la comunità, comprese le altre associazioni, gli altri gruppi o enti, nonché dalle stesse istituzioni locali.