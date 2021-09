Lamezia Terme, figlio picchia la madre per anni: lei trova la forza di denunciarlo

30 Settembre 2021 16:56

Trentasettente picchia la madre per diversi anni, la donna trova finalmente la forza di denunciarlo ai Carabinieri di Lamezia Terme

Anni di vessazioni e violenze fisiche, l’esasperazione arrivata a livelli insostenibili, il coraggio di trovare la forza di denunciare dopo l’ennesima aggressione. È accaduto a Lamezia Terme. Una donna ha chiamato i Carabinieri denunciando il comportamento violento del figlio nei suoi confronti dopo l’ennesima richiesta di denaro. Le forze dell’ordine hanno trovato l’uomo in stato di alterazione psico-fisica dopo aver aggredito la madre, al punto che la donna è stata costretta a barricarsi in casa per evitare ulteriori violenze. I militari hanno soccorso la donna e bloccato l’azione del 37enne arrestandolo in applicazione del cosiddetto “codice rosso”. L’uomo è stato trasferito in carcere.