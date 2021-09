Volley Reghion, ancora un rinforzo: ingaggiata la centrale Antonella De Franco

6 Settembre 2021 10:36

Altro nuovo arrivo per la Volley Reghion, che prosegue l’opera di rafforzamento in vista dell’inizio del torneo: ufficiale la centrale Antonella De Franco

Ancora un ingaggio per la Volley Reghion. Si tratta della centrale Antonella De Franco. Con questo nuovo innesto, il sodalizio reggino prosegue l’opera di rafforzamento di un roster che in questa stagione “parlerà” calabrese. Infatti, come le proprie nuove compagne, la Franco è nata tra il Pollino e lo Stretto, precisamente nel centro crotonese di Cirò Marina. E in terra calabra ha militato per gran parte della propria carriera, partendo proprio dalla propria cittadina natale. Successivamente è passata al Crotone, al Torretta, con la quale ha vinto anche un campionato, al Pizzo Calabro, con la quale ha disputato i playoff. La Franco ha avuto esperienze fuori regione, nelle pugliesi Oria e Trani, sebbene il Covid le abbia causato una parziale presenza in campo con la prima squadra e una totale assenza con la seconda. Dunque, il ritorno a Torretta.

“Perché ho scelto Reggio? – si domanda retoricamente la Franco – mi è subito piaciuta l’idea di formare una squadra tutta calabrese. Reggio è stata la città dello sport con una storia che tutti conoscono, dove si sono svolti campionati importanti ed eventi di altrettanta importanza come il World Grand Prix e i Mondiali 2010 – prosegue la neo biancoblu – ho avuto anche il piacere di conoscere gran parte del gruppo poiché ci ho giocato contro salvo qualche mia nuova compagna che non conoscevo. Mi aspetto ci sia un bel gruppo perché per me è fondamentale e un bel campionato, visto che quella passata è stata una stagione che mi ha dato un impressione di gioco svogliata ed è stata senza pubblico – conclude la Franco – spero tanto che ci sia la nostra gente a darci supporto al di là del risultato, non vedo l’ora di arrivare al primo derby calabrese del 30 ottobre, al quale tengo tantissimo e che voglio vincere”.