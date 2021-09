Cognomi messinesi: storia e origine dei Lombardo

1 Settembre 2021 17:20

Storia e origine del cognome Lombardo, uno dei più diffusi a Messina

Un altro tra i cognomi più diffusi a Messina, ma in Sicilia e nel Sud in generale, è quello dei Lombardo. Come di consueto, StrettoWeb ne andrà alla scoperta scovando storia, origini e curiosità.

Come potrebbe far intuire il nome stesso, è facile pensare che si possa trattare di un qualcosa proveniente da origine geografica, lombarda appunto. Ma non è così, o quantomeno non totalmente. Sono infatti diverse le ipotesi circa l’origine di questo cognome. E se una è appunto legata al territorio lombardo e all’antica Longobardia (ma anche alla possibile diffusione da paesi come Alzano Lombardo, Martirano Lombardo o San Vito dei Lombardi), un’altra si riferisce ad esempio ai mercanti settentrionali, chiamati “lombardi“, che si occupavano di cambiare le valute. Non per niente un’importante variante di questo cognome, più sviluppata però in Nord Italia, è Lombardi, che rientra tra i 18 nomi più frequenti in Italia. Restando al singolare, però, altra possibile origine (etimologica) è quella germanica: “uomo dalla lunga barba”, proveniente da Longobardo, dal latino langobardus o longobardus (lang = lunga e bart = barba).

Lombardo si trova al 79° posto nella speciale classifica dei cognomi più conosciuti. Ci sono oltre 8 mila famiglie con questo nome in Italia, ma il 50% circa è concentrato in Sicilia, come si può vedere dalla mappa in basso. Nuclei più o meno importanti vi si trovano anche in Calabria, Campania, Lombardo e Piemonte, con tutte le varianti sviluppate e collegate al cognome principale, quindi Lombardelli, Lombardino, Lombardini. Secondo alcune fonti, tra i primi con questo cognome si trovano tali Willelmus Lombardus del 1142, Giovanni Lombardo del 1146 o Martinus de Lombardo del 1150. Una delle prime famiglie nobili, ma in Lombardi, fu quella di Anton Filippo Lombardi, che nel 1704 sposò la giovane Angela Maria Lercari e dalla loro unione nacque Agostino.