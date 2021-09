“Abbiamo sottovalutato la Reggina, ma può lottare per la promozione in Serie A”: a Sky rivalutano gli amaranto

13 Settembre 2021 22:54

Il giornalista di Sky Daniele Barone rivaluta la posizione della Reggina nella griglia delle favorite per la promozione in Serie A

Nessuno ha inserito la Reggina tra le squadre favorite per la promozione in Serie A. In pochi l’hanno citata per un possibile posto ai playoff. Rispetto a 12 mesi fa, quindi, meno considerazione. E’ un bene? Decisamente sì. La storia insegna che a grandi proclami non sono seguiti grandi risultati, arrivati invece quando è stato mantenuto un profilo basso. Da Sky Sport, però, qualcuno ha rivalutato gli amaranto. Il giornalista Daniele Barone, infatti, nel consueto approfondimento sulla cadetteria ha voluto fare una piccola precisazione sul club dello Stretto: “dico una cosa sulla Reggina – afferma – secondo me è partita sottovalutata nelle nostre griglie. Tutti abbiamo detto Brescia, Lecce, Benevento, Frosinone, Parma. Della Reggina si è parlato un po’ meno, ma secondo me ha una squadra assolutamente pronta per lottare per la promozione in Serie A. Ha visto risbocciare anche Galabinov, che ha già fatto due gol. Ma ha anche El Tanque Denis e a centrocampo Hetemaj, Crisetig, Ricci. Con Aglietti in panchina, che la A l’ha già vinta e la conosce bene”.

Insomma, una riflessione che sicuramente fa piacere e che dimostra che in fondo la Reggina c’è, ma che va presa con le pinze perché è il campo che parla e il club non ha più intenzione di “alzare troppo i toni” pur mantenendo alta l’ambizione. In fondo, l’anno della promozione in B, nessuno pensava ad una Reggina schiacciasassi. E poi, però… Soluzione? Forse qualcuno si starà già “toccando”…