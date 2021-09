Reggina, vince anche la Primavera: successo nel derby contro il Cosenza alla prima al Sant’Agata

18 Settembre 2021 18:49

La Reggina Primavera vince il derby contro il Cosenza grazie ad una rete di Vigliani su rigore: riscatta la batosta di Frosinone alla prima

Vince di rigore, vince di misura. Anche la Primavera della Reggina esulta in casa, alla prima stagionale al Sant’Agata, in un pomeriggio perfetto per i colori amaranto. I giovani di mister Ferraro riscattano il il ko di Frosinone battendo i pari età del Cosenza grazie ad una rete su dal dischetto di capitan Vigliani. Di seguito il tabellino pubblicato dal sito ufficiale amaranto.

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 2ª GIORNATA

REGGINA-COSENZA 1-0

Marcatori: 57′ Vigliani (R) rig.

Reggina: Lo Faro, Foti, Musumeci (66′ Bongani), Kamberi, Franco, Vigliani, Zucco (50′ Costantino), Spitale 85′ (Pagni), Nvendo-Ferrier (85′ Dioum), Basile (46′ Scolaro), Rugnetta. A disposizione: Tortorella, Ismaele, Latella, Rao, Pannuti, Passarelli, Guglielmo. Allenatore: Ferraro

Cosenza: Borrelli, Cimino (85′ Portogallo), De Rogatis (75′ Maccari), Caracciolo (75′ Dodaro), Aceto, Szyszka, Caizza, Spingola, Zilli (85′ D’Angelo), Arioli, Novello (50′ Di Fatta). A disposizione: Poverini, Sirimarco, Marino, Gigliotti, Costanzo, Abbruzzese, Perrotta. Allenatore: Altamura

Arbitro: Francesco D’Eusanio di Faenza; Assistenti: Andrea Maria Masciale di Molfetta e Emanuele Fumarulo di Barletta.

Note – Rigore sbagliato da Franco (R) al 27′. Ammoniti: Spingola, Szyszka, Rugnetta, Foti. Espulsi: Rugnetta (doppia ammonizione). Calci d’angolo: 6-4. Recupero: 0′ pt, 5′ st