Futura Calcio a 5, prima settimana di lavoro in vista della nuova stagione

15 Settembre 2021 10:59

La Futura Calcio a 5 ha iniziato a prepararsi in vista della nuova stagione

“Si sono conclusi i primi giorni di lavoro in casa Futura. Perfetta simbiosi tra squadra e gruppo tecnico che sta sottoponendo la rosa dei giocatori ad un lavoro tipico della fase di preparazione. Sì lavora infatti sotto gli occhi attenti di Mister Fiorenza e dei suoi collaboratori. Tanto lavoro proposto dal preparatore atletico Fabio Errigo che ha già conquistato la fiducia della squadra. Lavoro atletico soprattutto con la palla alternato a lavoro di forza. Da segnalare che nel corso della settimana che si è appena conclusa sono state disputate due amichevoli con squadre di serie C1 reggine. Entrambe si sono concluse con altrettante vittorie e tante ottime trame di gioco. Da domani si torna al lavoro per un’altra impegnativa settimana, nella quale sono previste altrettante amichevoli, nelle giornate di mercoledì e di sabato”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale della Futura Calcio a 5, pronta a tuffarsi nella nuova stagione.