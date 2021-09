Messina protagonista sugli schermi di La7: cucina e tradizioni raccontate da Maria Grazia Cucinotta nel programma L’Ingrediente Perfetto

9 Settembre 2021 13:03

Una messinese doc sarà il nuovo volto del programma di La7 L’Ingrediente Perfetto. La padrona di casa Maria Grazia Cucinotta, infatti, inizierà a condurre dal 12 settembre, alle ore 11, la nuova edizione dello show settimanale di cucina. L’attrice ospiterà pubblico e telecamere nella sua cucina sulle rive del Tevere per mostrare come, con un’attenta preparazione e la scelta degli ingredienti giusti anzi “perfetti”, si possano creare piatti semplici, gustosi e naturalmente sani. In ogni puntata non mancheranno i suggerimento di Gianluca Mech: l’esperto di alimentazione naturale nella rubrica “la ricetta light”, oltre ai dolci proporrà anche ricette salate tra primi e secondi per un vero menù all’insegna della leggerezza.

Insieme alla nota attrice, saranno anche la cucina e i piatti tradizionali della città di Messina e della terra siciliana. Si tratterà delle bombette messinesi e le busiate al nero di seppia. La prima ricetta, accompagnata da un’insalata di fagiolini sarà anticipata da un servizio filmato realizzato all’interno di una storica macelleria di Messina che racconterà, per l’appunto, l’origine delle bombette e la loro delicata preparazione, partendo proprio dal taglio della carne. Ad anticipare, invece, la ricetta delle busiate al nero di seppia, un bel servizio sulla coltivazione del pomodoro San Marzano Dop che sarà anche l’ingrediente perfetto di questo piatto. A completare il viaggio tra i sapori e le eccellenze italiane e siciliane in particolare, un servizio sulle qualità del Fico d’india dell’Etna Dop ed uno sul Vino Grillo-Sicilia Doc. Nello spazio dedicato al verde, la nostra esperta Marina, ci insegnerà ad organizzare un piccolo angolo di erbe aromatiche in balcone mentre Gianluca Mech e Giacomo Vitali ci proporranno la versione light di un classico della pasticceria toscana: i cantucci.