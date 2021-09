Asd Bovalinese, colpo di esperienza: arriva Salvatore Manganaro

15 Settembre 2021 10:54

L’Asd Bovalinese annuncia l’arrivo dell’esperto terzino Salvatore Manganaro, cresciuto alla Reggina: è un girovago della Serie D in Calabria e Sicilia

“LA ASD Bovalinese 1911 comunica di aver tesserato per la stagione 2021/22 le prestazioni sportive del terzino Salvatore Manganaro“. Si apre così la nota del club reggino, che annuncia l’arrivo dell’esperto calciatore. “Classe ’83, cresciuto nel settore giovanile della Reggina, vanta un curriculum di tutto rispetto per la categoria. Tanta serie D per il nuovo acquisto amaranto con le maglie di Vigor Lamezia, Sapri, Budoni, Hinterreggio, Valle Grecanica, Acireale e Roccella. Ottime esperienze anche nei campionati professionistici con le casacche della stessa Vigor Lamezia (C2), Foligno (C1), Vittoria (C1 e C2), Modica (C2) e Barletta (C2). Nel massimo campionato regionale calabrese esperienza con Siderno, Bocale, Reggiomediterranea, Scalea e Locri. Vanta un Europeo under 18 vinto, indossando la fascia da capitano, con la nazionale italiana”.

“Ho accettato subito di venire a giocare a Bovalino – dice – e voglio ringraziare la dirigenza per avermi scelto sia come uomo che come calciatore. Ho l’entusiasmo di un ragazzino e sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza per la causa amaranto. Sono convinto che tutti uniti possiamo toglierci grandi soddisfazioni”.