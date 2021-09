Juventus, striscioni di contestazione fuori dallo Stadium: “disastro perfetto” e “figure da coglioni”

2 Settembre 2021 15:37

Juventus contestata dopo la fine del calciomercato: i tifosi espongono due striscioni polemici fuori dall’Allianz Stadium

L’addio di Cristiano Ronaldo, un mercato non all’altezza e una partenza in campionato alquanto stentata con 1 punti in 2 partite con Udinese ed Empoli. I tifosi della Juventus, già indispettiti da una passata stagione fallimentare, si sono mossi in prima persona per far pervenire un cenno del proprio malcontento alla società. Dopo i fischi contro l’Empoli sono arrivati anche due striscioni, appesi mercoledì notte alla recinzione dell’Allianz Stadium di Torino, firmati dal gruppo storico della tifoseria bianconera “Viking”. “Squadra distrutta e uno stadio salotto.. Agnelli e Pairetto disastro perfetto“, recita il primo striscione, mentre il secondo riguarda nello specifico il tifo organizzato, non presente allo Stadium: “ovunque tamburi e striscioni!! All’Allianz burattini e figure da coglioni“.