Coronavirus, bozza dell’Iss: la Sicilia resta gialla e le altre regioni bianche

10 Settembre 2021 12:28

Coronavirus: la Sicilia non rischia un passaggio in zona arancione

Dai dati della bozza di monitoraggio Iss-Ministero della Salute, la Sicilia resta gialla e le altre regioni in zona bianca. I dati saranno presentati oggi e secondo quanto si apprende non segnalano situazioni di ulteriore peggioramento per l’isola che, nonostante alcune preoccupazioni nel giorni scorsi, non rischia un passaggio in zona arancione. Il miglioramento dei parametri ha messo al sicuro anche alcune altre regioni come la Sardegna e la Calabria che assieme alle altre restano bianche.