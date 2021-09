Instagram down, segnalati disservizi in tutta Italia: problemi con foto, storie e messaggi

2 Settembre 2021 12:40

Instagram down, migliaia di utenti segnalano problemi con il famoso social: disservizi legati al Newsfeed, storie e messaggi

Problemi a caricare le foto, storie che non si caricano, messaggi che gli utenti non riescono ad inviare. Questi e diversi altri problemi sono stati riscontrati dagli utenti nell’utilizzo di Instagram, in data 2 settembre. Migliaia di segnalazioni sono arrivate, come spesso accade in questi casi, su Twitter per avere un’occasione di confronto e di conferma dagli altri utenti. Le problematiche sono risultate comuni a diversi utenti al punto che l’hashtag #InstagramDown è diventato virale finendo in tendenza. Diversi utenti hanno lamentato anche problemi con l’aggiornamento del feed e con il login. Altri social come Facebook e WhatsApp, in questo momento, funzionano regolarmente.