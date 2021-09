Messina, incuria nel quartiere Lombardo. Un cittadino indignato: “complimenti a politici nullafacenti e cittadini modello” [GALLERY]

26 Settembre 2021 17:08

Sporcizia, incuria e mancato diserbamento nel quartiere Lombardo di Messina: un cittadino indignato esprime il suo malcontento contro politici e cittadini

“Il sottoscritto abbandona la speranza che le cose possano migliorare!“. Inizia così una lettera arrivata alla casella email di StrettoWeb. L’autore è un cittadino di Messina che si è rivolto più volte alla nostra redazione per segnalare lo stato di degrado e incuria presente nel quartiere Lombardo. Una situazione che non sembra interessare nè ai politici e neanche ai cittadini di zona, visto che i problemi si presentano periodicamente e la situazione resta praticamente immutata fra sporcizia e mancato diserbamento. “I complimenti ad una classe di politici, amministratori, dirigenti ecc. che, con il loro non fare… facendo finta di nulla hanno nel tempo deluso ogni aspettativa di migliorare questa città!!! – continua il cittadino indignato – Le prove? Basta guardarsi intorno per capire… a questo, certo contribuisce un cittadino modello, che infischiandosene delle regole e del vivere civile contribuisce notevolmente a rendere Messina una città degradata! Bravi e complimenti a quella maggioranza di cittadini che evidentemente sono felici di vivere così!!! Auguri a tutti! Cordiali saluti“.