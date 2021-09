Calabria, incidente sul lavoro a Dasà: operaio schiacciato da un camion, interviene l’elisoccorso

15 Settembre 2021 16:24

Incidente sul lavoro a Dasà: operaio di 40 anni resta schiacciato sotto un camion, interviene l’elisoccorso

Grave incidente sul lavoro avvenuto a Dasà, comune in provincia di Vibo Valentia. Un operaio di 40 anni, originario di Gioia Tauro, sembrerebbe essere rimasto schiacciato sotto un camion. L’uomo era impegnato nei lavori relativi alla messa in sicurezza del fiume Petriano, sotto il ponte che lo sovrasta. Attualmente è vigibile, ma secondo quanto riporta ‘La Gazzetta del Sud’, avrebbe subito lo schiacciamento del torace e dei polmoni. Il 118 si è precipitato sul posto per prestare i primi soccorsi, successivamente è stato avvertito l’elisoccorso. I carabinieri della stazione di Arena stanno cercando di ricostruire le dinamiche di quanto accaduto.