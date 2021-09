Grave incidente a Corigliano-Rossano: donna di 87 anni morta investita in via Aldo Moro

27 Settembre 2021 13:00

Grave incidente stradale a Corigliano-Rossano: una donna di 87 anni è stata investita in via Aldo Moro, morendo poco dopo

Violento impatto in mezzo alla strada, inutile l’intervento dei soccorsi. Grave incidente avvenuto quest’oggi in pieno centro a Corigliano-Rossano. Una donna di 87 anni, Rosina Bruno, è morta dopo essere stata investita in via aldo Moro. Poco dopo le 11 del mattino la vittima stava attraversando la strada, una delle vie più trafficate della zone, quando è stata improvvisamente centrata da una macchina in transito. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma l’impatto è stato talmente violento che per l’anziana non c’è stato nulla da fare: la donna è finita sull’asfalto battendo fortemente la testa. L’intervento dei sanitari, che hanno tentato di rianimarla, è servito solo ad accertarne la morte. Sul posto gli agenti del commissariato cittadino e gli uomini della polizia municipale.