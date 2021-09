16 Settembre 2021 21:35

Terrificante incidente a Gioia Tauro: scontro tra un’auto ed una morto, un morto. L’incidente è avvenuto in via Agliastro

Tragico incidente stradale questa sera a Gioia Tauro. In uno scontro tra un’auto ed una moto, avvenuto in via Agliastro, al momento non si conoscono i motivi del sinistro, ha perso la vita un giovane centauro. Sul posto sono prontamente intervenuti le forze dell’ordine ed un’ambulanza del 118.

