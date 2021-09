Incendi in Calabria, Siclari (FI): “inasprite le pene per i piromani. Bene il governo, avanti così”

3 Settembre 2021 11:50

Incendi in Calabria, Siclari (FI): “sono felice e soddisfatto che il Governo, guidato eccellentemente da Mario Draghi, abbia inasprito le pene per i piromani”

“Sono felice e soddisfatto che il Governo, guidato eccellentemente da Mario Draghi, abbia inasprito le pene per i piromani che mettono a repentaglio la vita e la sicurezza delle persone e degli animali e che provocano danni immani ed ingenti all’agricoltura ed al patrimonio boschivo. Il Governo è intervenuto anche per la prevenzione al fine di evitare i roghi devastanti di questa estate, introducendo anche il potere sostitutivo della Regione in caso di Comuni inadempienti. Insomma sono stati recepiti gli input presenti anche nel testo della proposta di legge che ho depositato da oltre un mese”. E’ quanto afferma il Senatore azzurro, Capogruppo in Commissione Salute, Marco Siclari.