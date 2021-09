Imprese: Fidanza (Fdi), ‘Vichi ha dato lustro a Italia’

20 Settembre 2021 21:14

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Carlo Vichi è stato uno degli imprenditori italiani che ha dato lustro non solo all’economia, ma anche alla società civile della nostra Nazione. Grazie al suo impegno con la Mivar, la televisione è entrata nelle case di tutti gli italiani rivoluzionando la comunicazione e l’informazione”. Lo afferma Carlo Fidanza, capo delegazione di Fdi al Parlamento europeo.

“Ricorderemo Carlo Vichi -aggiunge- per la capacità di innovare, di contribuire alla crescita del nostro Paese, di dare lavoro a migliaia di famiglie, di essere un esempio positivo per generazioni di giovani imprenditori”.