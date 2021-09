Serie B, arriva il secondo esonero: il Vicenza solleva dall’incarico Mimmo Di Carlo

22 Settembre 2021 13:00

Il Vicenza esonera Domenico Di Carlo: è il secondo esonero stagionale in Serie B dopo quello al Pordenone

Dopo l’avvicendamento Paci-Rastelli sulla panchina del Pordenone, al termine della quinta giornata (ancora da concludere) arriva il secondo esonero in Serie B. Il Vicenza, infatti, ha ufficialmente sollevato dall’incarico in panchina Domenico Di Carlo, bandiera biancorossa già da calciatore e artefice del ritorno in cadetteria del Lanerossi in quell’8 giugno 2020 storico anche per i colori della Reggina. Dopo poco più di due stagioni, dunque, salta la panchina dei veneti. Fatale la quinta sconfitta su cinque, maturata a Ferrara, e il numero “zero” alla voce “punti conquistati”.