“Leinì non è Reggio Calabria”: il post discriminato del parroco piemontese che fa discutere i social

2 Settembre 2021 11:32

“A volte mi chiedo se Leinì sia più vicino a Reggio Calabria o a Courmayeur”, sbotta don Pierantonio Garabiglia per un matrimonio ritenuto fin troppo pacchiano

Un carro allegorico per l’arrivo in chiesa, poi l’eccessivo lancio del riso all’uscita degli sposi. Questo modo di festeggiare il matrimonio non è piaciuto al parroco piemontese don Pierantonio Garabiglia, che ha bacchettato un giovane coppia per una festa ritenuta fin troppo sopra le righe. A far polemica sono però le frasi discriminatorie che sono diventate virali sui social: “a volte mi chiedo se Leinì sia più vicino a Reggio Calabria o a Courmayeur”. Queste affermazioni, infatti, hanno provocato la reazione di molti calabresi, che si sono sentiti offesi da pregiudizi vecchi e ormai superati. L’invito del prete è stato quello di non essere come i reggini, i calabresi in generale, ma di essere invece dei rispettosi civili valdostani-piemontesi. “I matrimoni in chiesa ormai di cristiano hanno ben poco, a cominciare dalle feste al celibato (sia per lei che per lui, sia chiaro, per par condicio!) fino al lasciare la piazza della chiesa dopo i festeggiamenti in uno stato pietoso”, ha proseguito.

I parenti degli sposi hanno comunque fatto presente di aver ripulito tutto, qualcuno ha persino fatto pesare la busta di compenso che la parrocchia ha incassato per il ridondante matrimonio. Don Pierantonio nei giorni successivi ha compreso di aver usato toni sbagliati e con grande senso di responsabilità ha cancellato il messaggio razzista, chiarendo: “mi scuso per il post precedente. Non voleva essere discriminatorio e se è stato letto come tale chiedo scusa doppiamente. Tanto più ogni volta che ho un invito a celebrare un matrimonio in giro per l’Italia ci vado di corsa, nei limiti dei miei impegni parrocchiali. Mi fa sempre onore e piacere”. In realtà, se in Piemonte non ci fossero parrocchiani di origine calabrese, del Sud in generale, chissà quanto sarebbe frequentata la chiesa di don Pierantonio. L’invito a questo punto è di recarsi in riva allo Stretto, in modo da conoscere le abitudini e il modo di festeggiare un matrimonio nella punta estrema dello Stivale, lì dove ancora il valore della famiglia è sacro come una volta.