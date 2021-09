“Il Pil in Italia può sfiorare il 7% a fine 2021”, Brunetta entusiasta: “momento magico”

19 Settembre 2021 10:51

Momento magico sul fronte Pil in Italia, Brunetta afferma: “può sfiorare il 7% a fine 2021”

“Il Pil può sfiorare +7%, stiamo vivendo un momento magico”. E’ l’entusiasmo di Renato Brunetta, secondo cui questo dato si deve alle riaperture portate dal Green pass. La settimana prossima, riferisce il ministro per la Pubblica amministrazione, l’esecutivo è atteso all’appuntamento della nota di aggiornamento al Def. Sulla crescita la stima prudenziale indicata sarà però ancora a +6%. “C’è una tale domanda di lavoro – ha spiegato Brunetta – che avremo il problema opposto, cioè quello di trovare i lavoratori. Tra un mese ci sarà il primo contratto sul lavoro agile in cui ci saranno diritti e doveri: come si farà, chi lo farà, la disconnessione, la produttività. Il contratto ci sarà, stiamo lavorando all’organizzazione sul lavoro da remoto, obiettivi, metodi, premi, formazione. Poi ci deve essere la sicurezza informatica. Stiamo lavorando sull’interoperabilità delle banche dati con il Pnrr”.