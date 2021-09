28 Settembre 2021 23:15

Petrolio: dopo un picco a 80,75 dollari il Brent, cambia rotta e perde quasi l’1% a 78,72 dollari

Record per il prezzo del Petrolio con il barile di Brent che per la prima volta da tre anni ha sfondato al rialzo la soglia psicologica degli 80 dollari. Secondo il Financial Times una molteplicità di fattori stanno spingendo verso l’alto il prezzo del greggio. Dopo un picco a 80,75 dollari il Brent, cambia rotta e perde quasi l’1% a 78,72 dollari. Mentre il West Texas Intermediate è salito fino a 76,67 dollari ma successivamente si attesta in calo a 74,84 dollari al barile.