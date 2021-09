Elezioni Regionali Calabria, il paesaggista reggino Vincenzo d’Africa sostiene la candidatura di Stefano Princi

30 Settembre 2021 10:05

Il noto Architetto Paesaggista reggino, Vincenzo d’Africa sostiene la candidatura di Stefano Princi con la Lega alle prossime elezioni regionali calabresi del 3 e 4 ottobre 2021. “E’ necessario che nella nostra regione ci sia un forte cambiamento ma bisogna farlo con le persone giuste, che abbiano esperienza e capacità, la schiena dritta e tanta passione nello spendersi per il bene comune e per il nostro territorio, credo, quindi, che Stefano Princi sia la persona giusta, e sostengo con convinzione la sua candidatura“, sostiene D’Africa.

L’Architetto Vincenzo d’Africa libero professionista, professore di Arte e immagine alle scuole medie, coordinatore e attivista di numerosi Comitati Civici, tra cui: il “Comitato Salviamo Piazza De Nava ed il Museo Archeologico di Reggio Calabria”; Comitato Civico “Cittadini per gli Alberi e il Paesaggio di Reggio Calabria” da sempre impegnato nella tutela dell’ambiente e la tutela e la valorizzazione del verde pubblico ; Comitato Civico Salviamo la Villa Comunale Umberto I di Reggio Calabria. Presidente del WWF per la Provincia di Reggio Calabria (97 comuni) dal 2015 al 2018, referente per l’Associazione Plasticfree, da sempre impegnato nella tutela dell’ambiente.

“Ho condiviso e seguito fin da subito la candidatura di Stefano Princi a questa tornata elettorale regionale, grazie al suo ed al nostro contributo di esperienze, competenze e sensibilità diverse si potranno affrontare le sfide per una Calabria migliore per noi e per i nostri figli.

Stefano Princi ha grandi capacità, per età, per questioni di sensibilità personale, per tutta una serie di competenze tecniche e culturali che ha acquisito negli anni che gli permettono di essere fattivo nel raggiungere gli obiettivi, pertanto sosterremo con forza la candidatura di Stefano Princi alle prossime elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Forza Stefano, Avanti tutta”, conclude D’Africa.