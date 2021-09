Il Ministro Carfagna domani in visita a Messina e Reggio Calabria: il programma

30 Settembre 2021 11:09

Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna mantiene la promessa e torna a Messina per controllare lo stato dei lavori di abbattimento delle baraccopoli

Domani venerdì 1 ottobre il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna sarà in visita istituzionale in Sicilia e Calabria. Di seguito il dettaglio degli appuntamenti: