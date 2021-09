Il Meligunis Lipari presenta Valerio Vermiglio

13 Settembre 2021 16:20

Nasce nelle Eolie un progetto sportivo che vedrà come grande protagonista l’ex capitano della nazionale Italiana di pallavolo

Il Meligunis Lipari è lieto di dare il “benvenuto al grande campione Valerio Vermiglio. Ex Capitano della Nazionale Italiana di Pallavolo medaglia d’argento olimpica ad Atene, due volte campione europeo con la nazionale, tre volte campione europeo per club, pluriscudettato con diverse squadre italiane e straniere, un palmares invidiabile di titoli e riconoscimenti. Vermiglio entrerà a far parte della famiglia Meligunis per dare vita insieme ad un programma di crescita dello sport eoliano e particolarmente della pallavolo. Un innesto che ci inorgoglisce e che crea grandi stimoli per il raggiungimento di importanti obiettivi. A breve verrà organizzata una conferenza stampa di presentazione ufficiale con informazioni più dettagliate sul progetto”.