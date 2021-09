Il medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo, l’Italia tocca quota 65 medaglie: è l’edizione più vincente di sempre!

3 Settembre 2021 16:39

L’Italia tocca quota 65 medaglie nel medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo: è l’edizione dei Giochi Paralimpici più vincente di sempre per gli azzurri

L’onda lunga, anzi lunghissima, di un’estate ricca di successi sportivi a tinte tricolori non vuole proprio finire. Il successo dell’Italia agli Europei, i trionfi azzurri con record di medaglie alle Olimpiadi e adesso il bis anche alle Paralimpiadi. Quest’oggi, venerdì 3 settembre, è una data da ricordare per lo sport paralimpico italiano: grazie alle 7 medaglie conquistate dagli atleti italiani, il totale dei podi dall’inizio della kermesse asiatica si stacca dal 58 di ieri e sale fino a quota 65. Il 58 rappresentava un traguardo già di per sè straordinario, era il numero massimo di medaglie vinto nella storia delle Paralimpiadi dall’Italia nell’edizione di Seul 1988. In questo calcolo non vengono comprese le 80 medaglie di Roma 1960 per una questione di difficoltà e complessità inferiore delle competizioni rispetto agli attuali Giochi. A contribuire al nuovo record sono stati quest’oggi ben 7 atleti. La prime medaglie sono arrivate nella notte con Mancarella e Dieng di bronzo rispettivamente nella canoa e nei 1500 metri, mentre Assunta Legnante si è regalata un altro argento nel getto del peso. Coppia fissa nella vita e anche sui podi, Stefano Raimondi e Giulia Terzi si sono regalati un argento nei 200 misti e un bronzo 50 farfalla. Ultime due medaglie sempre dal nuoto che ha contribuito a ben 39 podi su 65 totali: Monica Boggioni bronzo nei 200 misti, così come la staffetta 4×100 maschile.