Il medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo, 5 medaglie oggi per l’Italia: oro per Stefano Fantin, sul podio la palermitana Xenia Palazzo 

1 Settembre 2021 17:26

Il medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo aggiornato alle gare del primo settembre: l’Italia aggiunge 5 medaglie al computo totale di 48 podi. Un solo oro, quello di Stefano Fantin, sul podio anche la palermitana Xenia Palazzo

Aumenta ancora il numero di medaglie conquistate dagli atleti italiani alle Paralimpiadi di Tokyo. Quest’oggi gli atleti azzurri impegnati nei Para-Giochi in corso di svolgimento in Giappone hanno portato a casa 5 medaglie. Il successo più importante lo ha firmato Antonio Fantin con la vittoria della medaglia d’oro nei 100 stile libero. Doppietta nel ciclismo con Luca Mazzone d’argento e Katia Aere di bronzo. Per concludere altri due bronzi dal tennistavolo e dal nuoto: la coppia della racchetta formata da Michela Brunelli e Giada Rossi si è arresa alla Cina chiudendo il torneo femminile al terzo posto; sale sul terzo gradino del podio anche la palermitana Xenia Francesca Palazzo nei 50 stile libero.