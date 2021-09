Il medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo, 69 medaglie per l’Italia a un giorno dal termine: top 10 blindata!

4 Settembre 2021 16:11

Il medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo aggiornato ad una giornata dal termine: 4 medaglie per l’Italia quest’oggi, toccata quota 69 podi, storica tripletta nei 100 metri

Manca un solo giorno alla conclusione delle Paralimpiadi di Tokyo, l’edizione degli sport paralimpici più vincente della storia per i colori azzurri. Quest’oggi sono arrivate 4 medaglie che ha permesso all’Italia di salire a quota 69 podi totali: 14 medaglie d’oro, 29 d’argento e 26 di bronzo. La compagine azzurra ha già blindato la top 10 e spera di chiudere all’attuale 9° posto davanti all’Azerbaijan che nonostante abbia solo 19 medaglie, ne vanta ben 14 d’oro, tante quante l’Italia. La prima medaglia di giornata è arrivata nel tiro con l’arco: si tratta dell’argento di Elisabetta Mijno e Stefano Travisani nella gara di coppia, secondi allo shoot-off contro la Russia. Storica tripletta azzurra nei 100 metri femminili con le 3 atlete italiane in gara ad occupare l’intero podio: bronzo per Monica Contrafatto, argento per Martina Caironi e oro per Ambra Sabatini.