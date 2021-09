Gelateria Cesare, scene di ordinaria dolcezza. Una bimba al nonno: “questo è il gelato più buono della mia vita” 

29 Settembre 2021 12:51

Una scena dolcissima appena fuori dalla Gelateria Cesare di Reggio Calabria: una bimba e il nonno insieme, un gustoso gelato e un ricordo che resterà per sempre

I momenti passati insieme ai nonni sono fra i ricordi più belli conservati dai bambini. Amore incondizionato, di chi è consapevole di avere un tempo di vita limitato per godersi i nipotini; qualche regalino di nascosto dai genitori; una particolare attenzione per il cibo perchè insieme al nonno e alla nonna non si resta mai digiuni!

Qualche giorno fa ci è capitato di assistere a una scena di ordinaria dolcezza, appena fuori dalla Gelateria Cesare di Davide Destefano. Tanti i bambini che ogni giorno fanno tappa, insieme ai genitori, presso il chioschetto verde di Piazza Indipendenza per ordinare un buon gelato, ma una situazione in particolare ha attirato la nostra attenzione. Una bimba dai capelli biondi è uscita dalla gelateria con due coni, uno per sè e uno per il nonno che la accompagnava. La piccola non ha resistito e ancor prima di arrivare alla panchina ha subito dato i primi morsi.

Una volta seduti, la piccola si è rivolta al nonno dicendo: “grazie nonno, questo è il gelato più buono della mia vita!“. Una frase di una semplicità e una dolcezza disarmante: la ragazzina avrà avuto 5 o 6 anni e quel gelato era già “il più buono della sua vita“, come se ne avesse mangiati migliaia e in ogni angolo del mondo. “Anche della mia…“, la risposta del nonno, accompagnata da un sorriso. Una nipotina, il nonno e il Gelato di Cesare sulla via Marina di Reggio Calabria: a volte basta davvero poco per un pomeriggio indimenticabile.