Massimo Taibi e la Reggina, adesso è ufficiale: il ds firma il rinnovo, i dettagli

4 Settembre 2021 11:01

Il commento del presidente Gallo sul prolungamento del contratto del direttore sportivo

Il rinnovo era nell’aria, adesso è ufficiale. La Reggina ha annunciato che il Direttore Sportivo Massimo Taibi ha prolungato il proprio contratto con il club fino al 30 giugno 2024. “La figura di Massimo Taibi – ha dichiarato il Presidente Luca Gallo -, incarna l’ideale di bravissima persona ed ottimo professionista. Lo ringrazio per il lavoro che ha svolto fin qui, e sono convinto che contribuirà a scrivere altre pagine importanti per i nostri colori”. Prosegue dunque l’avventura in amaranto per il Direttore che con ormai da anni lavora con dedizione e senso di appartenenza per questi colori: “attraverso tali principi cardine, la Reggina ed il proprio DS continueranno a camminare di pari passo sul sentiero che ha dato vita ad un binomio vincente, testimoniato in maniera chiara ed inequivocabile dai risultati raggiunti”, prosegue il comunicato. “Con il presidente Gallo lavoriamo insieme da tre anni, abbiamo un ottimo rapporto e amiamo parlarci in maniera diretta. Se abbiamo qualcosa da dirci lo facciamo senza problemi, discutendone nel solo interesse della Reggina”, aveva dichiarato soltanto ieri Taibi. Ed oggi anche la firma è arrivata, lo Stretto sarà per almeno altre tre anni la sua casa.