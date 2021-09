Arriva l’ok del Cts: aumentata la capienza di stadi, teatri e cinema. Le ultime

27 Settembre 2021 23:03

La risposta del Cts in merito all’aumento della capienza di stadi, cinema e teatri: confermate le indiscrezioni

Era attesa per oggi la risposta del Cts in merito al possibile aumento della capienza di stadi, cinema e teatri, anche se l’orientamento e le indiscrezioni erano abbastanza chiare. Misure allentate, quindi più presenze e percentuali aumentate, ma sempre nel segno della prudenza. Questo, in sintesi. E così, per quanto riguarda gli impianti sportivi, c’è l’aumento dal 50 al 75% in zona bianca all’aperto e dal 35 al 50% al chiuso, con il solo accesso ai possessori di Green Pass. Per teatri, cinema e sale da concerto, invece, si prevede un aumento al 100% all’aperto e all’80 al chiuso in zona bianca.