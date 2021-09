I tifosi dell’Inter alla giardiniera di Marassi: “lascialo stare quel tagliaerba te la rasiamo noi”. Lei sorride e saluta [VIDEO]

13 Settembre 2021 21:43

Il simpatico coro che i tifosi dell’Inter hanno dedicato all’addetta alla tosatura del campo di Marassi: “te la rasiamo noi!”, la ragazza saluta divertita e gli ultras le dedicano un applauso

In questi lunghi mesi senza pubblico si è sentita la mancanza dei cori, delle coreografie e del semplice casino di sottofondo attraverso i quali i tifosi animano gli stadi di Serie A. E perchè no, anche di qualche siparietto come quello accaduto in Sampdoria–Inter. I tifosi ospiti, durante il prepartita, si sono accorti che fra gli addetti alla tosatura del campo, era presente anche una ragazza che andava avanti e indietro con il tagliaerba proprio sotto il settore nerazzurro. Gli ultras hanno deciso dunque di dedicarle un coro particolare: “lascialo stare quel tagliaerba, te la rasiamo noi!“. Un momento di goliardia compreso dalla ragazza che ha risposto salutando con la mano e con un sorriso. A quel punto i tifosi le hanno tributato un applauso alzando anche i decibel. Il tutto senza che si superasse il limite della decenza, anche nell’ironia.