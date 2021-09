Il calabrese Antonino Cedro alla 78ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia

9 Settembre 2021 09:22

Il Festival del Cinema di Venezia prende il via, con i red carpet che si animano – nuovamente – di celebrity vestite di look straordinari. Nella nuova generazione di talenti, sono vari i creativi che si mettono alla prova con abiti da sera e da cocktail, perfetti per il red carpet ed uno dei protagonista è il Giovane Calabrese Antonino Cedro, che incanta per il secondo anno consecutivo tutti. Antonino porta sul grande palcoscenico di Venezia, una creazione realizzata interamente a mano e impreziosita da microcristalli. La giovane modella al suo fianco è la reggina Elena Cama che ha reso viva questa creazione. In questi giorni Antonino a Venezia è stato patner del premio Woman in the Cinema Award che ha visto protagonista la stilista Alberta Ferretti. “ Felice di questo momento” – spiega Antonino :” Venezia continua ad essere magica per me e a regalarmi tantissime emozioni. Si ritorna a casa con tanti complimenti e tante novità, orgoglioso di aver portato la mia calabria in questo grandissimo panorama mondiale. Un grazie particolare a chi ogni giorno crede in me”.