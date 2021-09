Il buongiorno di Matteo Salvini, il peso del primo politico italiano sulla bilancia social: parla alla pancia e Lega il consenso

14 Settembre 2021 13:09

Matteo Salvini e la sua strategia comunicativa: dalle torte squisite alla foto sulla bilancia, anche le foto social parlano “alla pancia” degli elettori e il consenso della Lega aumenta

“Vabbè dai, dopo giorni senza pane, pasta, pizza e dolci (o quasi…) qualche risultato si vede! Buon martedì a tutti, si parte per incontri coi cittadini a Roma, Milano, Inzago, Cassano d’Adda e Treviglio“. Questa è la descrizione che Matteo Salvini ha allegato all’ultima foto postata sulla propria pagina Facebook. Il soggetto sono i suoi piedi, con tanto di calzini colorati, posti su una bilancia. Il responso mattiniero segna: 87.35 kg. In molti avranno sentenziato con un comprensibile e quanto mai perentorio “e sti cazzi“. Diverse migliaia degli oltre 4.5 milioni di fan della sua pagina hanno invece lasciato un like, commentato e condiviso il post.

A più di qualcuno alla fine interessa cosa mangia Matteo Salvini a colazione. Da qualche giorno, informa il leader della Lega (primo partito politico italiano per consensi secondo i sondaggi), sono al bando dolci e leccornie per rimettersi un po’ in forma in vista degli incontri con i cittadini. Dalla piazza social a quella di strada. Fra un “torta di carote, chi ne vuole una fetta?” e un comizio fra la gente, una crostata dal mercato Trionfale di Roma e l’indignazione per gli ultimi fatti di cronaca, Matteo è sempre pronto a parlare “alla pancia” (e di pancia, in questo caso) per un’abbuffata di consenso. Strategia del ‘Buongiornissimo’ che, gli va dato atto, sembra funzionare. Gestione social che oscilla fra l’intellettuale, il supereroe Marvel e il boomer. La Lega scollina stabilmente il 20%: un peso che non si misura, in mutande, sulla bilancia di casa.