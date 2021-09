Messina-Palermo, tutti i precedenti di una classica siciliana: dalla U.S. Messinese degli anni ’20 fino alla magia della Serie A [VIDEO]

2 Settembre 2021 16:22

Messina-Palermo in Sicilia è una classica e ritorna nel professionismo dopo 13 anni: tutti i precedenti

Una classica, in Sicilia: Messina-Palermo. Sabato le due squadre si ritrovano l’una contro l’altra – anche se purtroppo non al San Filippo ma a Vibo Valentia, per le vicende ben note – e l’ultima volta di fronte, nel professionismo, fu 13 anni fa. Una vita. E quella era Serie A. Altra storia, altra magia.

Tutti i precedenti di Messina-Palermo

La storia di Messina-Palermo è lunghissima, parte dagli anni ’20. 100 anni fa. Le prime sfide sono in Prima Divisione-Lega Sud. U.S. Messinese, A.C. Messina, F.C. Messina. Poi gli esordi in Serie B negli anni ’30, ma è dal ’50 che le sfide iniziano a intensificarsi. Quasi sempre e solo Serie B. Poca, pochissima C. E a vincere, come nell’84-’85, con i rosanero secondi e promossi in B e i giallorossi subito dietro terzi. Messina e Palermo per una vita a un passo dal grande calcio della A. Ci arrivano, entrambe, ma mai insieme, mai contro. Scontri in Coppa Italia, scontri in cadetteria. Nefasta la stagione ’91-’92, con le due squadre entrambe retrocesse a fine stagione. Ma quell’anno uno dei due scontri – quello che si giocò a Palermo e finì 2-1 – passò alla storia per lo “spogliarello” di Cecconi, che si involò sulla fascia dopo essere stato preso per i pantaloncini. Restò in mutande ma riuscì ad alzarseli e a proseguire, servendo poi Centofanti che non concluse a rete. Dieci anni dopo, circa, il sogno, finalmente. La Sicilia nell’Olimpo del calcio. Messina, Palermo e Catania insieme in Serie A nei primi anni 2000. E così arrivano i primi derby tra rosanero e giallorossi in massima serie. Pochi gol, poche emozioni nel 2004-2005 e nel 2005-2006. La prima, unica e ultima vittoria (nel professionismo) è nel 2006-2007, l’ultima del Messina in Serie A: una doppietta di Riganò lancia i peloritani a un pesante successo salvezza (ma a fine anno sarà comunque retrocessione) contro il Palermo dei miracoli di Guidolin, sfortunato e fortemente condizionato dalle scelte errate dell’arbitro Ayroldi, che non fischia un rigore per fallo su Di Michele e non vede il fuorigioco di Alvarez sull’azione dell’1-0, mandando su tutte le furie Foschi nel tunnel e Caracciolo nella ripresa, per un altro episodio. Per entrambi, espulsione. L’ultimissima sfida in ordine di tempo è in Serie D, ma contro l’Fc, due stagioni fa. 1-0 dei rosanero, che a fine stagione trionferà. Niente sfida a Messina, invece, contro l’Acr. Si gioca solo all’andata, a Palermo (1-0 il finale), il ritorno non si disputerà mai a causa dello stop dei campionati causa Covid.

Di seguito tutti i precedenti, in basso il video dell’ultima sfida in Serie A e a corredo dell’articolo alcune foto.

Stagione 1921-1922 – 1ª Divisione Lega Sud: U.S. Messinese-Palermo 1-2

– 1ª Divisione Lega Sud: Stagione 1923-1924 – 1ª Divisione Lega Sud: Messina-Palermo 0-0

– 1ª Divisione Lega Sud: Stagione 1923-1924 – 1ª Divisione Lega Sud (Spareggi): Messina-Palermo 2-0

– 1ª Divisione Lega Sud (Spareggi): Stagione 1924-1925 – 1ª Divisione Lega Sud: Messina-Palermo 1-0

– 1ª Divisione Lega Sud: Stagione 1925-1926 – 1ª Divisione Lega Sud: U.S. Messinese-Palermo 1-0

– 1ª Divisione Lega Sud: Stagione 1926-1927 – 1ª Divisione Lega Sud: U.S. Messinese-Palermo 1-0

– 1ª Divisione Lega Sud: Stagione 1928-1929 – 1ª Divisione Lega Sud: Messina-Palermo 2-0

– 1ª Divisione Lega Sud: Stagione 1928-1929 – 1ª Divisione Lega Sud (Semifinale): Messina-Palermo 3-2

– 1ª Divisione Lega Sud (Semifinale): Stagione 1929-1930 – 1ª Divisione girone D: Messina-Palermo 0-1

– 1ª Divisione girone D: Stagione 1936-1937 – Serie B: Messina-Palermo 0-0

– Serie B: Stagione 1937-1938 – Serie B: Messina-Palermo 1-2

– Serie B: Stagione 1954-1955 – Serie B: Messina-Palermo 1-1

– Serie B: Stagione 1955-1956 – Serie B: Messina-Palermo 3-3

– Serie B: Stagione 1957-1958 – Serie B: Messina-Palermo 0-0

– Serie B: Stagione 1958-1959 – Serie B: Messina-Palermo 2-2

– Serie B: Stagione 1960-1961 – Serie B: Messina-Palermo 3-0

– Serie B: Stagione 1960-1961 – Coppa Italia: Messina-Palermo 2-0

– Coppa Italia: Stagione 1965-1966 – Serie B: Messina-Palermo 0-0

– Serie B: Stagione 1966-1967 – Serie B: Messina-Palermo 0-0

– Serie B: Stagione 1967-1968 – Serie B: Messina-Palermo 1-0

– Serie B: Stagione 1984-1985 – Serie C1 girone B: Messina-Palermo 2-1

– Serie C1 girone B: Stagione 1986-1987 – Coppa Italia: Messina-Palermo 1-0

– Coppa Italia: Stagione 1991-1992 – Serie B: Messina-Palermo 0-0

– Serie B: Stagione 1991-1992 – Coppa Italia: Messina-Palermo 1-0

– Coppa Italia: Stagione 1992-1993 – Serie C1 girone B: Messina-Palermo 1-3

– Serie C1 girone B: Stagione 2000-2001 – Serie C1 girone B: Messina-Palermo 1-0

– Serie C1 girone B: Stagione 2000-2001 – Coppa Italia Serie C: Messina-Palermo 3-0

– Coppa Italia Serie C: Stagione 2001-2002 – Serie B: Messina-Palermo 2-0

– Serie B: Stagione 2002-2003 – Coppa Italia: Messina-Palermo 1-1

– Coppa Italia: Stagione 2002-2003 – Serie B: Messina-Palermo 2-1

– Serie B: Stagione 2003-2004 – Serie B: Messina-Palermo 1-1

– Serie B: Stagione 2004-2005 – Serie B: Messina-Palermo 0-0

– Serie B: Stagione 2005-2006 – Serie B: Messina-Palermo 0-0

– Serie B: Stagione 2006-2007 – Serie B: Messina-Palermo 2-0