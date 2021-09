24 Settembre 2021 18:14

L’USD Cinquefrondese comunica di aver acquisito dall’ASD Cittanova Calcio 1939, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive di Gregorio Meliadò

L’USD Cinquefrondese comunica di aver acquisito dall’ASD Cittanova Calcio 1939, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive di Gregorio Meliadò, terzino sinistro classe 2003. Il calciatore si è già aggregato al gruppo e sarà a disposizione di mister Peppe Perna per la sfida in programma domani a Bagnara Calabra. L’USD Cinquefrondese ringrazia l’ASD Cittanova Calcio 1939 per il buon esito della trattativa.