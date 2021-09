Green Pass, Salvini: “ho parlato con Draghi, non sarà obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati e questo mi conforta”

8 Settembre 2021 11:55

Le parole del segretario della Lega Matteo Salvini dopo aver parlato con il premier Draghi

“Ho parlato con il presidente, non risulta nessuna estensione di green pass a tutti i lavoratori del pubblico e del privato, a differenza di quello che ho letto su qualche giornale e quindi questo mi conforta“. Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini, arrivando al Salone di Mobile in corso alla Fiera di Milano, aggiungendo: “Escludo che arrivi in discussione l’obbligo vaccinale“. “Siamo pronti a discutere di tutto – ha aggiunto Salvini – ma se qualcuno vuole inserire l’obbligo vaccinale deve anche inserire il risarcimento per eventuali danni. L’obbligo avrebbe il risultato contrario: spaventerebbe e aumenterebbe i dubbi”. “Il nostro obiettivo è garantire salute e lavoro, e penso che in queste ore si stia trovando una soluzione soddisfacente sui minorenni, sulle famiglie, sui tamponi gratuiti, sull’allungamento della durata del Green pass. Se alzare i toni ci permette di avere dei risultati, allora vuol dire che stiamo facendo il nostro mestiere“, ha rivendicato Salvini.