Green Pass, Meloni a Catanzaro: “non è efficace e non cambio idea”

14 Settembre 2021 22:10

Green Pass: le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni

“Non ho cambiato idea. Penso che il Green pass non sia una misura efficace, non e’ utile ai fini del contenimento del contagio, e’ semplicemente uno strumento che serve per introdurre surrettiziamente l’obbligo vaccinale“. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Catanzaro, a margine di un comizio per le Regionali in Calabria. “Io penso – ha aggiunto Meloni – che se il governo vuole introdurre l’obbligo vaccinale – cosa sulla quale non sono d’accordo – dovrebbe assumersene la responsabilità. Anche perché c’è una differenza tra l’obbligo vaccinale e un vaccino di fatto imposto ma non obbligato per legge, che è l’obbligo di indennizzo da parte dello Stato nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto, che con l’obbligo vaccinale è molto più chiaramente definito dalla legge“.