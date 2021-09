16 Settembre 2021 14:42

Si va verso l’estensione dell’obbligo del Green pass anche per gli organi costituzionali, includendo dunque il Quirinale e la Corte Costituzionale

Il Governo Draghi ha deciso: si va verso l’estensione dell’obbligo del Green Pass anche per gli organi costituzionali, includendo il Quirinale, la Corte Costituzionale, deputati e senatori. L’obbligo, per il principio dell’autodichia, non può applicarsi automaticamente agli organi costituzionali che, secondo quanto prevedrebbe il decreto sul “super Green Pass”, saranno chiamati a pronunciarsi entro il 15 ottobre.