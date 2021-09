Grande Fratello Vip, chi è Manila Nazzaro? Miss Italia, la malattia, l’aborto e la relazione con 2 calciatori

13 Settembre 2021 20:30

Scopriamo chi è Manila Nazzaro, nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2021: da Miss Italia alle relazioni con due calciatori famosi, passando per alcuni momenti difficili che ha superato con coraggio

Ritorna questa sera, lunedì 13 settembre, l’appuntamento con la casa più spiata d’Italia. Su Canale 5, a partire dalle ore 21:30, andrà in onda la prima punta del Grande Fratello Vip 2021, condotto da Alfonso Signorini affiancato dalla coppia di opinioniste formata da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. In palio 100.000 euro (la metà destinata in beneficenza) che l’ultimo rimasto fra i 22 concorrenti in gara, si aggiudicherà superando indenne televoto ed eliminazioni a sorpresa. Fra i protagonisti della nuova edizione è presente anche Manila Nazzaro, un personaggio davvero interessante e molto amato dal pubblico.

Grande Fratello Vip: storia e curiosità di Manila Nazzaro

Nata a Foggia il 10 ottobre 1977, Manila Nazzaro si è fatta notare al grande pubblico grazie al successo nel concorso di Miss Italia 1999 che ha dato il via alla sua carriera. Nel corso del tempo Manila ha ricoperto i ruoli di conduttrice tv e radiofonica, nonchè volto noto in diversi salotti del piccolo schermo. A 35 anni è stata costretta ad operarsi alla tiroide a causa del morbo di Basedow, malattia autoimmune che causa problemi come irritabilità, debolezza muscolare, tachicardia, insonnia e perdita di peso. Fortunatamente il coraggio non le è mai mancato: Manila non solo ha superato la malattia, ma ha anche utilizzato i propri profili social per parlare del suo problema e aiutare chi si trova nella sua stessa situazione.

Molto intenso il suo rapporto con il mondo del calcio. Manila è tifosa della Lazio, ma per anni ha diviso la sua fede biancoceleste con quella per la Reggina: erano gli anni, ben 12, in cui è stata legata sentimentalmente all’ex marito Francesco Cozza, capitano della squadra amaranto, dal quale ha avuto i figli Francesco Pio e Nicolas. Attualmente Manila Nazzaro ha una relazione con un altro ex calciatore, Lorenzo Amoruso. La coppia è apparsa a Temptation Island, esperienza che ha rafforzato la loro relazione. Di recente, i due hanno reso noto di aver perso il loro primo figlio a causa di un aborto spontaneo avuto da Manila: la gravidanza è stata tenuta segreta nei primi mesi, dunque l’annuncio di quanto accaduto ha scosso tutti i fan della coppia. Manila e Lorenzo, dopo dei comprensibili momenti di grande dolore, hanno avuto la forza di parlare di quanto accaduto e hanno rinnovato la propria volontà di avere un figlio insieme in futuro.