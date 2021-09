Governo: Prodi, ‘serve politica produttiva nazionale’

19 Settembre 2021 15:26

Roma, 19 set (Adnkronos) – “Oggi l’idea di un Iri non c’è, sarebbe impossibile per le regole europee. C’è una idea interessante, ora che è finita questa sbornia liberista non possiamo spaccare il Paese, quella dello Stato che regola alcune direzioni, come in Francia. Lo Stato che mette un segnale che dà grandi direzioni, di questo c’è bisogno”. Lo ha detto Romano Prodi a Mezz’ora in più.

“C’è bisogno di qualcuno che metta insieme la struttura produttiva senza esserne padrone, c’è bisogno di una politica nazionale e Draghi può delegare qualcuno”, ha spiegato l’ex premier.