Giustizia: Perantoni, ‘pronti a lavorare su riforma civile’

5 Settembre 2021 17:48

Roma, 5 set (Adnkronos) – “Noi siamo pronti a lavorare fin da subito sul testo della riforma del processo civile: ha ragione Giuseppe Conte, le nuove norme saranno di grande beneficio per tutti”. Così Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera, deputato M5S.

“E’ evidente che il testo che arriverà dal Senato dovrà essere condiviso il più largamente possibile. Questo non solo per ragioni di opportunità politica ma anche per poterlo licenziare in tempi brevi, al netto di approfondimenti probabilmente necessari su alcuni temi come, ad esempio, il diritto di famiglia”, aggiunge.