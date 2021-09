Asd Bovalinese, ufficiale l’arrivo del giovane Pipicella

16 Settembre 2021 13:40

Ufficializzato un altro nuovo arrivo da parte dell’Asd Bovalinese: si tratta del classe ’98 Giuseppe Pipicella

Asd Bovalinese 1911 comunica di aver tesserato per la stagione 2021/22 le prestazioni sportive del classe ’98 Giuseppe Pipicella. Giuseppe, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Locri e del Catanzaro, si trasferisce al Roccella in serie D. Nel biennio 2016/18 indossa la casacca del Siderno nel campionato di Eccellenza. Nella stagione 2018/19 vince il campionato di Promozione con la maglia del San Luca. Nelle ultime due annate si disimpegna in Eccellenza con il Locri. Vanta convocazioni a Coverciano con la Rappresentativa Nazionale LND Under 17. La società ringrazia il calciatore per aver scelto di indossare i colori amaranto!

“Ho scelto la Bovalinese perché ho trovato chi come me ama le grandi sfide, ho visto nel mister e nella società la mia stessa voglia e ambizione. Non vedo l’ora di scendere in campo e difendere i colori della squadra per cui gioco come ho sempre fatto dando sempre il massimo senza darmi mai per vinto. Sono sicuro che con impegno e lavoro possiamo ottenere grandi risultati”.