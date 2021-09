Reggina, continua la fuga dei Dg: anche Mangiarano verso l’addio

2 Settembre 2021 17:47

Giuseppe Mangiarano non sarà più il dg della Reggina: si va verso la rescissione del contratto in scadenza a giugno. E’ il quarto a saltare nel suo ruolo in due anni e mezzo di gestione Gallo

E sono quattro, in poco più di due anni. Adesso, però, inizia a diventare preoccupante. Giuseppe Mangiarano non proseguirà il suo rapporto con la Reggina, rescindendo in anticipo il contratto in scadenza a giugno. Salta il quarto direttore generale del club amaranto sotto la gestione Gallo, dopo Iiriti, Gianni e Tempestilli. In seguito alle dimissioni di quest’ultimo si era insediato il dirigente calabrese, ex Milan e Inter, presente lunedì allo Sheraton di Milano insieme a Taibi per l’ultimo giorno di mercato. Un fulmine a ciel sereno in casa amaranto, l’ennesimo, ma anche in questo caso sono da chiarire le motivazioni della scelta. Si attende l’ufficialità della società.