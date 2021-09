Giuseppe Ferraro è un nuovo giocatore della Cinquefrondese

6 Settembre 2021 15:49

L’USD Cinquefrondese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Giuseppe Ferraro, difensore classe ’94. Rosarnese doc, Ferraro andrà a rinforzare ulteriormente il reparto arretrato. Nel corso degli anni, il neo-giocatore biancoceleste ha disputato diversi campionati: Terza categoria, Seconda categoria, Prima categoria e Promozione, oltre a quelli di Juniores nella Rosarnese (serie D) e nell’Interpiana (serie D). Queste le sue dichiarazioni: “sono contento di aver sposato il progetto della Cinquefrondese, una bellissima realtà che ha le carte in regola per fare bella figura in campionato. Spero di dare il mio contributo affinché la società possa raggiungere i traguardi prefissati a inizio stagione”.