22 Settembre 2021 13:10

L’episodio è avvenuto durante l’attesa dell’arrivo del leader Giuseppe Conte a Reggio Calabria

Momento di apprensione in Piazza De Nava, luogo dove i sostenitori del Movimento 5 Stelle stanno attendendo l’arrivo del leader Giuseppe Conte per la manifestazione a Reggio Calabria. Nel tentativo di appendere uno striscione, gli attivisti grillini hanno provocato la caduta di uno storico lampione. Il crollo non ha provocato alcun ferito. Sono intervenuti tempestivamente gli uomini della ditta Castore per rimontarlo prima che l’ex Premier venga accolto per il suo evento.